Dopłaty do kredytów i nie tylko. Jak rząd pomoże kredytobiorcom? Wakacje kredytowe, dopłaty i odejście od WIBORu

Rządowe wsparcie dla kredytobiorców to obietnica premiera Mateusza Morawieckiego. Wśród zaproponowanych przez rząd rozwiązań pojawiają się m.in. wakacje kredytowe w 2022 i 2023 dla wszystkich. Ponadto ci, którzy mają problemy ze spłatami rat kredytów będą mogli liczyć natomiast na comiesięczne dopłaty. Przewidziane jest również odejście od WIBORu. Plan wsparcia dla kredytobiorców ma pomóc Polakom przejść przez trudny czas podniesionych stóp procentowych - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Przeczytaj, na co będą mogli liczyć kredytobiorcy.

Premier Morawiecki obiecuje wsparcie dla kredytobiorców – Dziś chcę przedstawić nasz plan, który został przedyskutowany z sektorem bankowym, który ma pomóc przejść Polakom przez ten trudny czas podniesionych stóp procentowych – zapowiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki podczas 14. Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

"Wakacje kredytowe" dla wszystkich kredytobiorców. Kto może z nich skorzystać?

– Po pierwsze proponujemy tzw. wakacje kredytowe w roku 2022 i 2023 dla wszystkich kredytobiorców, którzy będą mieli trudność w spięciu budżetów domowych i będą chcieli skorzystać z takich wakacji kredytowych – zapowiedział szef rządu. Jak tłumaczył szef rządu: jedna rata kredytowa w kwartale w roku 2022 i 2023 r. zostanie "niejako przesunięta do spłaty bez odsetek, czyli łącznie w tym okresie będzie to 8 rat kredytowych".

– Jeżeli ktoś płaci dziś ratę kredytową na przykład 1500 zł i ta rata została podniesiona na 2400 zł - o 900 zł załóżmy - to cztery razy w roku, ta rata kredytowa 2400 zł będzie przesunięta do spłaty bez odsetek, a więc będą to swego rodzaju wakacje kredytowe" – wyjaśnił.

Koniec z WIBOR-em?

– Apelowaliśmy o to, żeby banki wypracowały bardziej sprawiedliwy mechanizm kalkulowania kosztów kredytu niż WIBOR. Niestety nie doszło do tego, aż do obecnego momentu – tłumaczył i dodał, że "od 1 stycznia 2023 r. narzucony zostanie obowiązek posługiwania się inną niż WIBOR transparentną stawką depozytów overnight". – Kredytodawcy, czyli banki będą musiały obniżyć swoją marżę” – przyznał.