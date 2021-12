Dopłaty do lochy. Minister ogłasza 1000 zł pomocy dla hodowców świń i podaje przelicznik [opinie]

- Jeżeli lochy zostaną utrzymane, będzie możliwość wznowienia tej hodowli - uważa Henryk Kowalczyk i zapowiada pomoc w wysokości ok. 1000 zł do lochy. - Sposób przeliczenia będzie na urodzone prosięta, za 10 urodzonych prosiąt 1000 zł.

Beneficjentami programu pomocowego są rolnicy utrzymujący lochy i produkujący prosięta. Liczone będę prosięta urodzone od 15 listopada 2021 do końca marca 2022 roku, których oznakowanie zostało lub zostanie zgłoszone do ARiMR do 15 kwietnia 2022 r. Wnioski do ARiMR będzie można składać do 30 kwietnia. Wypłata ma nastąpić do 30 czerwca 2022 r.

Pomocą zostaną objęci producenci utrzymujący aktywną hodowlę. - Szacujemy, że skorzysta z tej pomocy kilkadziesiąt tys. rolników - mówi minister rolnictwa. Maksymalna liczba loch w jednym gospodarstwie, która będzie liczona do pomocy to 500 sztuk.