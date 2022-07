Dorabianie do emerytury. W tych branżach emeryci pracują najczęściej. Jakie są limity zarobku oraz czy trzeba płacić składki do ZUS?

W Łodzi poszukują osób do działań w biurze organizacji pozarządowej. Choć jest to działalność społeczna, to jednak osoby działające otrzymują diety z tytułu pełnienia funkcji społecznej w wysokości od ok. 1 300 zł do 12 000 zł miesięcznie. Wysokość diet jest uzależniona od aktywności i umiejętności danej osoby. Wymagana jest umiejętność sprawnej obsługi komputera.

