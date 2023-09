- Najgorsze jest to, że w zasadzie zdarza się tak, że do tego sklepu nie da się wejść. To znaczy, nasi klienci muszą być niezwykle zdeterminowani. Od półtora miesiąca chodnik jest niekompletny, leżą tam materiały budowlane, są bramki, które chronią przed wejściem. Więc naprawdę trzeba się postarać, żeby wejść do środka