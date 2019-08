Dożynki powiatowo-gminne 2019 w Buku: Rolnicy świętują [ZDJĘCIA]

Buk był w tym roku gospodarzem powiatowo-gminnych dożynek. To wyjątkowe święto plonów zgromadziło mieszkańców powiatu poznańskiego, którzy chcieli wraz z rolnikami podziękować za tegoroczne plony. Była to także doskonała okazja, żeby przypomnieć sobie, co człowieka łączy z przyrodą i co zawdzięczamy naturze. Dożynki 2019 w Buku rozpoczęły się uroczystą mszą świętą o godz. 14.

- Organizowanie dożynek wspólnie z powiatem to dla nas ogromny zaszczyt, a samo święto jest doskonałą okazją do podziękowania rolnikom za ich trud i ciężką pracę - przyznał burmistrz Buku Paweł Adam.

– Podczas mszy świętej wspólnie będziemy dziękować za tegoroczne plony, za to, co udało się zebrać z pól, mimo trudnych warunków pogodowych. Podczas tegorocznego święta plonów nie zabraknie tradycyjnego obrzędu dożynkowego - dodał burmistrz.

Ten rok nie był łaskawy dla wielu wielkopolskich rolników. W większości gmin tego lata panowała susza, która spowodowała ograniczenie plonów. Dlatego szczególnie ważne jest podziękowanie rolnikom za ich pracę.