Dr Marek Rezler: Powstanie Wielkopolskie naprawdę było potrzebne [ZDJĘCIA]

W tym roku rocznica Powstania Wielkopolskiego będzie miała szczególny charakter, bowiem będzie to po raz pierwszy święto państwowe. Czy Pana zdaniem to dobry krok rządzących?

Naturalny. Takie sytuacje w przeszłości zdarzały się często, choć decyzja w dużej mierze zależała od koniunktury i sytuacji politycznej. W nazwie święta jednak jako historyka, nieco drażni mnie przymiotnik „zwycięskiego”, gdyż absolutnie każde powstanie, które w Wielkopolsce wybuchało samorzutnie i spontanicznie, było zwycięskie. Wystarczyłby „Dzień Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”. Ten przymiotnik ujawnia swoisty kompleks Wielkopolan wobec mieszkańców innych regionów. Rzecz nie w przymiotnikach, akcentujących zjawiska oczywiste, lecz w umiejętnym propagowaniu osiągnięć mieszkańców regionu. A są one ogromne.

Zauważyłem, że paradoksalnie najwięcej dla weteranów powstania zrobiono w okresie PRL. W dwudziestoleciu międzywojennym powstańcom zrzeszającym się w różnych organizacjach nie przysługiwały żadne przywileje, dopiero po 1957 r. odznaczano ich stricte za powstanie, a także wypłacano dodatki do rent. Czy Powstańcy Wielkopolscy nie zasługiwali na większe zaszczyty?

Trochę w tym przesady. W Międzywojniu powstańcy wielkopolscy byli honorowani, ale ze względów politycznych (w Wielkopolsce decydującą siłą polityczną był endecja) w hierarchii weteranów walk o niepodległość umieszczeni na samym końcu. Po wojnie – tym bardziej, narodowa demokracja była siłą polityczną traktowaną, oględnie mówiąc, nie najlepiej. Dopiero od 1956 roku zaczęło się honorowanie weteranów Powstania, ustanowiono Wielkopolski Krzyż Powstańczy itd. Ale z racji wieku, stanu zdrowia i liczebności, uczestnicy wielkopolskich wydarzeń lat 1918-1919 już nie byli w stanie odegrać znaczącą rolę w PRL-owskim życiu weterańskim. Jednak inne fronty były propagandowo ważniejsze.