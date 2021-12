Dr Michał Krzyżaniak: . Bez zwycięstwa w Powstaniu Wielkopolskim – nie byłoby sukcesu w wojnie z Rosją Bolszewicką

103. rocznica Powstania Wielkopolskiego ma szczególny charakter, bowiem jest to po raz pierwszy święto państwowe. Jesteś zadowolony z tej decyzji rządzących?

Rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego zawsze była i jest ważna dla mieszkańców Wielkopolskich oraz Kujaw. Co roku, na różne sposoby w niemal każdej miejscowości na terenie Wielkopolski organizowane są uroczystości mające upamiętnić i uhonorować tych, którzy w roku 1918 chwycili za broń i wywalczyli wolność dla naszej dzielnicy. Święto państwowe, które po raz pierwszy w tym roku z tej okazji obchodzić będziemy, tego podejścia Wielkopolan nie zmieni – świętowano ten dzień przecież i bez tego.

Widzę jednak pewną szansę, by dzięki niemu świadomość i wiedzę o Powstaniu Wielkopolskim propagować na zewnątrz i docierać z nią do mieszkańców innych części naszego kraju. To jednak wymaga pracy, która na szczęście trwa już od wielu lat.