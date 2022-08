Dr Paweł Rajewski: - Powikłania pocovidowe mogą być bardzo poważne

- Większość z nas przechorowała Covid – 19 bez większych powikłań zdrowotnych, ale w niektórych przypadkach stan zdrowia pacjentów pogarsza się po tygodniach czy miesiącach. - Nazywamy to tzw. późnymi następstwami Covid – 19, zespołem pocovidowym, post - covidem lub z angielskiego długim covidem. Mamy do czynienia z najróżniejszymi objawami lub zaburzeniami występującymi po ostrej fazie Covid – 19 i utrzymującymi się powyżej czterech tygodni.

- Dotyczyło to wyłącznie przypadków z wcześniejszych fal koronawirusa?

- Nie tylko. Dotyczy to pacjentów, którzy przeszli Covid–19 w sposób objawowy, ale również pacjentów zakażonych SARS-CoV - 2 w sposób skąpoobjawowy lub wręcz bezobjawowy bez potrzeby hospitalizacji. Czyli rozmaite chorobowe objawy pocovidowe mogą mieć nie tylko pacjenci, którzy ciężko przechorowali Covid–19, ale także osoby, u których choroba przebiegła w łagodny sposób. Dlatego tak ważne są szczepienia. Wiemy doskonale, że szczepienia zmniejszają ryzyko zakażenia SARS – CoV – 2, ale również zmniejszają możliwość wystąpienia zespołu pocovidowego. Mówimy także o zmniejszeniu ryzyka zakażenia przez stosowanie dystansu społecznego lub maseczek. Szczególnie dotyczy to osób starszych w miejscach zatłoczonych, np. w komunikacji publicznej. Należy to rozważać wtedy, kiedy mamy wzmożoną liczbę zachorowań na Covid–19, jak obecnie podczas tzw. fali letniej. Czasami zespoły pocovidowe mogą pojawiać się później, np. po trzech miesiącach od zakażenia. Czasem lekarze diagnozujący danego pacjenta mogą mylnie odczytać objawy. Przeprowadzając wywiad epidemiologiczny zawsze trzeba zapytać pacjenta, czy nie przebył on zakażenia SARS–CoV–2, czy był szczepiony?