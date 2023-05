Dramat 12 dzieci z rodzinnego domu dziecka pod Wągrowcem. Wszystkie zostały już przesłuchane. "Są w dobrym stanie"

Przypomnijmy, że jak informował w środę "Głos Wielkopolski" do wągrowieckiego szpitala trafiło 12 dzieci w wieku od około 2 do 14 lat ze śladami mogącymi świadczyć o przemocy fizycznej. Dzieci mieszkały u rodziny z Łęgowa (pow. wągrowiecki). Policja poinformowała, że 49-letnia kobieta i 58-letni mężczyzna zostali zatrzymani ws. stosowania przemocy wobec podopiecznych. Wszystkie dzieci, poza dwójką czterolatków, jeszcze w środę opuściły szpital.

Oficer prasowy wągrowieckiej policji mł. asp. Dominik Zieliński poinformował w piątek, że dzieci zostały już przesłuchane.

- Ich wyjaśnienia sąd rodzinny prześle do prokuratury i zostaną one zawarte w aktach sprawy. Dzisiaj również do prokuratury przesłana zostanie opinia biegłego z zakresu medycyny sądowej na temat obrażeń dzieci