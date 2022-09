Dramat zwany rekrutacją. Dlaczego w Poznaniu zabrakło wolnych miejsc w szkołach średnich?

Początek katastrofy

W tym roku w całej Wielkopolsce do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 52 277 uczniów, w tym 743 obywateli Ukrainy. W zeszłym roku liczba ta była znacznie mniejsza i wynosiła 35 679 osób. Taka różnica wynika przede wszystkim z tego, że w tegorocznej rekrutacji poza uczniami z Ukrainy brali udział urodzeni w 2007 oraz 2008 roku. W 2014 roku do podstawówek poszły bowiem siedmiolatki i połowa rocznika sześciolatków.

2 sierpnia ogłoszono listę przyjętych do liceów, techników i szkół branżowych. W Poznaniu i powiecie poznańskim do wybranej szkoły zakwalifikowało się 9366 uczniów: 4182 do liceów, 3878 do techników i 1306 do szkół branżowych I stopnia. Dzień później rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca. Udział w niej wzięło 3 854 uczniów, którzy na pierwszym etapie nie dostali się do żadnej klasy. 16 sierpnia podano jej wyniki: nieprzyjętych nigdzie wciąż pozostawało 1246 osób, w tym 782 z nich było mieszkańcami Poznania. To właśnie poznaniakom Miasto ma obowiązek znaleźć miejsce w placówkach edukacyjnych.