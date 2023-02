Dramatyczna sytuacja seniorów z Poznańskiego TBS. Ich czynsze drastycznie wzrosną

Uchwałą wezwą do wstrzymania podwyżek

Emeryci nagle utracili status seniora

- Nie mamy wielkich emerytur, one zwykle nie przekraczają 2 tys. zł miesięcznie. Pozostałe budynki, jak i lokatorzy, którzy wprowadzili się niedawno do tego samego budynku nadal pozostają w programie. Płaca około 13 zł za m kw., a nas traktuje się jak zbędny mebel. Czujemy się oszukani

Seniorzy czują się oszukani przez miasto i PTBS. Interweniują radni

Jak dodają, zwrócili się z prośbą o wyjaśnienie sytuacji do PTBS oraz poznańskich radnych. Jest ona o tyle zaskakująca, że mieszkańcy, którzy 15 lat temu wprowadzili się do budynku, spełniali w owym czasie kryteria programu "Mieszkanie dla seniora", a w ich sytuacji wiele się nie zmieniło, co powoduje jeszcze większe niezrozumienie dla decyzji.