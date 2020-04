Dramatyczna sytuacja wielu poznańskich firm. Przedsiębiorcy apelują o przesunięcie remontu płyty Starego Rynku i proszą o pilną pomoc

Przedstawiciele organizacji pozarządowych, branż turystycznej i gastronomicznej przy wsparciu radnych miejskich i posła Franciszka Sterczewskiego apelują do władz miasta o większą pomoc, niż samorząd im póki co obiecał. Jak mówią, są w tragicznej sytuacji. Niektórzy od dwóch miesięcy nie mają żadnego dochodu.

Do władz Poznania apeluje wielu miejscowych przedsiębiorców – przedstawiciele lokalnej turystyki, właściciele restauracji, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych. Chodzi o wsparcie, a także odroczenie remontu płyty Starego Rynku, który jest planowany na przyszły rok.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz branży turystycznej i gastronomicznej apelują do władz miasta o większą pomoc, niż samorząd im dotąd obiecał. Jak mówią, są w tragicznej sytuacji. Niektórzy od dwóch miesięcy nie mają żadnego dochodu. Czytaj: Pracownicy i właściciele restauracji, klubów, muzeów i teatrów proszą prezydenta Poznania o pomoc. Stoją przed widmem bankructwa - Od połowy marca już ponad 60 tys. polskich firm ogłosiło zawieszenie swojej działalności. Firmy bankrutują, ludzie tracą pracę. Potrzebna jest im pomoc - mówi Franciszek Sterczewski, poseł KO. Pomoc dla polskich przedsiębiorców w czasach koronawirusa od samorządu i rządu By pomóc lokalnym firmom, tuż po Wielkanocy odbył się internetowy okrągły stół z inicjatywy trzech poznańskich radnych: Pawła Sowy, Haliny Owsiannej i Doroty Bonk-Hammermeister. - Wiele innych polskich miast bardziej stanowczo niż Poznań podeszło do problemu, z którym się teraz borykamy. Postawili na odważniejszą pomoc. Dlatego mam nadzieję, że rozmowy z miastem będą trwały i lokalni przedsiębiorcy zostaną potraktowani poważnie - mówi Paweł Sowa.

Od momentu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, zgodnie z rozporządzeniami rządu, hotele, restauracje, bary, muzea, teatry pozostają zamknięte. Miasto zaproponowało więc przedsiębiorcom ulgi dla dzierżawców i najemców gruntów miejskich. To dziś za mało.

- Od dwóch miesięcy nasza działalność została całkowicie zamrożona. Nie ma wciąż informacji kiedy i na jakich zasadach będziemy mogli działać. Jeżeli jeszcze w tym roku zostanie wznowiona, to z pewnością z dodatkowymi obostrzeniami - mówi Piotr Konieczny, właściciel restauracji Czerwone Sombrero, reprezentujący branże restauratorów. - Zwracamy się z prośbą, by jak inne miasta, władze Poznania odstąpiły od pobierania czynszów za ogródki gastronomiczne, które co roku powstają w Poznaniu.

Problemy mają też organizacje pozarządowe W Poznaniu działa blisko 2 tysiące aktywnych organizacji społecznych: fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych. Dziś wszystkie NGO muszą borykać się z tymi samymi problemami, co lokalni przedsiębiorcy. Z dnia na dzień zamknęły swoje placówki, przestały wykonywać stałe działania, mierzą się dziś z utratą przychodów, a mimo to realizują działania pomocowe związane z pandemią. - Organizacje współpracują z miastem Poznań przez realizację zadań publicznych. Dlatego też oczekujemy od lokalnych władz decyzji umożliwiających nam dalsze działanie i realizację powierzonych projektów, pomimo występujących trudności, bez widma zwracanych dotacji - apeluje Aleksandra Orchowska z fundacji ORCHidea i dodaje. - Każda z organizacji ma koszty stałe, które musi ponosić, w tym wynagrodzenia pracowników, wynajem lokalu, usługi księgowe czy media. Pomimo wystosowanego apelu, nie otrzymaliśmy adekwatnej odpowiedzi ani od ZKZL, ani od władz miasta.

Lokalni restauratorzy i przewodnicy miejscy chcą przesunięcia remontu płyty Starego Rynku Przedstawiciele branż turystycznej oraz gastronomicznej, którzy działają w ścisłym centrum Poznania, zwracają się z apelem do władz miasta o przesunięcie planowanego na przyszły rok remontu płyty Starego Rynku. Czytaj: Akcja "Lokalnie - solidarnie" w Poznaniu. Wspierają małe firmy w dobie pandemii koronawirusa - Jeżeli uda nam się podźwignąć po pandemii, to w przyszłym roku czeka nas remont płyty Starego Rynku, który ma być jednorazowy, bez podziału na etapy. Jeżeli odbędzie się on w planowanym terminie, w październiku 2021, to branża restauracyjna na Starym Rynku praktycznie przestanie istnieć. Część restauratorów zastanawia się nawet czy jest sens wznawiać działalność po pandemii - mówi Piotr Konieczny.

Zdaniem przedstawiciela branży restauracyjnej, liczba gości w czasie planowanego remontu spadnie o 70-80 procent. - To spowoduje zamknięcie większości restauracji - mówi Konieczny.

Podobnego zdania jest Marcin Fabiszak, przewodnik miejski, przedstawiciel branży turystycznej, który także apeluje o przesunięcie remontu o kolejne trzy lata. - Sytuacja naszej branży jest dramatyczna. Nasze przychody spadły do zera. Eksperci mówią, że do swojej działalności wrócimy w przyszłym roku, kiedy ma odbyć się planowany remont. Wszystko zapowiada więc, że z jednego kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa, wpadniemy w nowy kryzys wywołany tą dużą inwestycją, która ma potrwać 1,5 roku - mówi.

