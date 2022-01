Dramatyczny wzrost rat kredytów hipotecznych? Nawet o 60-80 proc., bo prezes NBP zapowiada kolejne podwyżki stóp [28.01.2022]

Wyższe raty równa się więcej bankructw niż u frankowiczów

Co to oznacza? Ujmując rzecz z grubsza, w przypadku kredytów hipotecznych – i to całkiem nie tych najwyższych – może to doprowadzić do fali bankructw.

Już teraz raty kredytów w relacji do tych sprzed pierwszej, październikowej podwyżki stóp są wyższe o 30-40 proc.

Dla przykładu rata kredytu w wysokości 300 tys. zł zaciągniętego na 25 lat wynosiła w październiku przed podwyżką stóp ok. 1 300 zł. Obecnie jest o 300-400 zł wyższa. Gdyby jednak stopa lombardowa powędrowała na poziom 4-4,5 proc., rata wzrosłaby o 800 zł – do poziomu 2,1 tys. zł