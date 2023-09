Drastyczna obniżka stóp procentowych. O ile spadną raty kredytów? Mowa o nawet 500 zł! Mamy wyliczenia dla różnych kwot

Spadną raty wszystkich kredytów z oprocentowaniem zmiennym, a różnice mogą być subtelne lub bardzo wyraźne. Niektórzy analitycy mówią o kwotach od 50 do nawet 500 zł.

– Jeżeli założymy, że do spłaty pozostało 350 tys. zł przez kolejnych 25 lat, to przy WIBOR-ze trzymiesięcznym rata kredytu spadnie o 150-200 zł. Z kolei kredyt na 500 tys. zł to obecnie rata ok. 4000 zł. Po obniżce głównej stopy referencyjnej do 6 proc. rata spadnie do ok. 3750 zł – wylicza ekspert Santandera.