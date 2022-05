Drastyczne podwyżki cen gazu. W niektórych wspólnotach koszt ciepła wzrósł od 50 do 200 proc. Luka w ustawie, za którą płacą najbiedniejsi Emilia Bromber

Problem wzrostu cen ciepła dotyczy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Czereśniowej 6,8 i 10 oraz przy ul. Gruszkowej w Mosinie, gdzie łącznie znajdują się 63 mieszkania i ok. 130 mieszkańców. Robert Woźniak Zobacz galerię (10 zdjęć)

Podwyżki cen ciepła o od 50 do nawet 200 procent dotknęły spółdzielnie mieszkaniowe, które zaopatrują się w ciepło od podmiotów zewnętrznych. Jest kilka pomysłów, ale rozwiązania problemu nadal nie ma. Tymczasem koszt absurdu ponoszą najbiedniejsi - emeryci i renciści, którym czynsz zabiera większość pieniędzy. - Dochodzi do takich paradoksów, że mamy dwa bloki naprzeciwko siebie - jeden posiada kotłownie i obejmuje go taryfa, a drudzy mieszkańcy płacą horrendalne sumy – mówi Paweł Jakubowski, zastępca burmistrza Opalenicy.