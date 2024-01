Drewniana droga w Łeknie została wybrana "Najważniejszym Odkryciem Archeologicznym" na rok 2023 w Polsce!

Choć Łekno utraciło prawa miejskie w XIX wieku, to w średniowieczu było ważnym ośrodkiem targowym i administracyjnym na szlaku między Wielkopolską a Pomorzem. Najnowsze odkrycie jest świetnym na to dowodem, ale nie tylko pełni ono ważną rolę w budowaniu świadomości o lokalnej historii. Już teraz, odkryty fragment 25 metrów, jest jednym z najdłuższych odcinków średniowiecznych dróg, jakie dotąd udało się odkryć na terenie Polski. A jeśli tylko wstępne ustalenia się potwierdzą, to podejrzewamy, że przez bardzo długo nie uda się odkryć bardziej imponującej, średniowiecznej drogi.