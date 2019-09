Droga rowerowa na ul. Grunwaldzkiej z usterkami, ale są na bieżąco usuwane. Ma być najlepsza w całym Poznaniu [ZDJĘCIA]

Droga rowerowa na Grunwaldzkiej w Poznaniu: budowa zgodnie z harmonogramem.

- Jesteśmy po odbiorze trzech odcinków (od ul. Stolarskiej do ul. Matejki, od ul. Ułańskiej do ul. Wojskowej i od ul. Promienistej do ul. Ostroroga), z których już teraz można korzystać. Na dwóch kolejnych (od ul. Matejki do ul. Ułańskiej i od ul. Wojskowej do ul. Promienistej) trwają jeszcze drobne prace wykończeniowe, powinny zakończyć się jeszcze w roku 2019 – mówi Maja Chlopocka – Nowak z Poznańskich Inwestycji Miejskich.