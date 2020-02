Droga żywność, brak wody w kranie? Oto skutki ciepłej zimy. Co jeszcze?

Ciepła zima

W 2020 roku mamy do czynienia z wyjątkowo ciepłą zimą. W styczniu w Polsce temperatura maksymalna w wielu miejscach nie spadła poniżej 0 st. C, co jest drugim takim przypadkiem w historii. W Rzeszowie ostatni przypadek, gdy temperatura maksymalna nie była ani razu ujemna, miał miejsce w 1994 roku. Co więcej, średnia temperatura w naszym kraju w styczniu 2020 wyniosła o około 4 st. C. więcej względem normy z okresu 1981-2010.