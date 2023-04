Drogi krzyżowe w Poznaniu. Wierni przejdą ulicami w Wielki Piątek. Z których kościołów i o której godzinie wyruszą? Podpowiadamy

Wielki Piątek: tradycje, obrzędy, co w kościele?

Wielki Piątek to dla wiernych przede wszystkim dzień skupienia, powagi i rozważania zarówno męki Jezusa, jak i jego zmartwychwstania.

Po zakończeniu tego obrzędu Najświętszy Sakrament przenoszony jest do symbolicznego grobu . Tam z kolei odbywa się czuwanie. Wierni modlą się wówczas do późnych godzin nocnych.

Post ścisły w Wielki Piątek

Wielki Piątek to także dzień, w którym obowiązuje post ścisły. Oznacza to, że jest on zarówno ilościowy, jak i jakościowy. Wierni mają wówczas obowiązek powstrzymania się od jedzenia pokarmów mięsnych i picia alkoholu. Ponadto, powinni spożyć w ciągu dnia zaledwie trzy posiłki: dwa z nich niepełne, a tylko jeden może być obfity.