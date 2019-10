Drogi rowerowe w Poznaniu: Ukończono kolejny odcinek drogi rowerowej na ul. Grunwaldzkiej

Tym razem po bezusterkowym odbiorze do użytku oddano fragment między ulicami Ułańska a Matejki. Poznańskie Inwestycje Miejskie zapowiadają, że to nie koniec, bo jeszcze w tym miesiącu rowerzyści będą mogli już bezpiecznie jechać kolejnym odcinkiem - do użytkowania oddana będzie droga między ul. Wojskową, a ul. Promienistą.

Obecnie rowerzyści mogą jechać dwukierunkową „jezdnią” dla rowerów o bitumicznej nawierzchni, od ul. Roosevelta do ul. Matejki, dalej do Ułańskiej do Wojskowej i od ul. Promienistej do ul. Słonecznej/Ostroroga.

Co ważne, na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej i Śniadeckich, gdzie dochodziło do wielu wypadków, lada dzień zostanie uruchomiona sygnalizacja świetlna. Została już zainstalowana i przetestowana.

- Na drugą połowę przyszłego roku planowane jest oddanie do użytku kolejnych odcinków drogi rowerowej wzdłuż ul. Grunwaldzkiej: od ul. Słonecznej do ul. Jugosłowiańskiej - informuje inwestor.