Druga ofiara koronawirusa w Poznaniu. W szpitalu zakaźnym przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu zmarła 37-letnia kobieta

Informację o śmierci potwierdziło Ministerstwo Zdrowia. Do szpitala na Szwajcarskiej 37-latka trafiła w stanie ciężkim ze współistniejacymi chorobami. - Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem. Czekamy na diagnozę lekarzy, co do przyczyn śmierci - informuje ministerstwo.