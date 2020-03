Drugi przypadek koronawirusa w Poznaniu! To córka zarażonej kobiety. Jest nauczycielką

- Wszyscy, którzy mieli bezpośredni kontakt z tym pracownikiem nie przychodzą do pracy. Dotyczy to kogokolwiek, kto znajdował się w jego pobliżu – zaznacza prezes Chudziński. - Są to pracownicy Aquanetu, firmy ochroniarskiej, spółki Terlan. Od czwartku wszyscy, którzy nie muszą nie przychodzą do pracy.

W związku z zaistniałą sytuacją Aquanet zamknął wszystkie Punkty Obsługi Klienta. Nie będzie również możliwości załatwiania spraw, które wymagają osobistej wizyty w siedzibie spółki. Te ograniczenia wprowadzono do odwołania. Kontaktować można się wyłącznie drogą mailową i przez EBOK. Oferty należy zostawiać na portierni w budynku przy Dolnej Wildzie 126.