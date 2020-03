Drugi przypadek koronowirusa w Poznaniu! To córka zarażonej kobiety

Spółka Aquanet po otrzymaniu informacji, że jeden z jej pracowników jest mężem kobiety zarażonej koronawirusem, podjęła nadzwyczajne środki ostrożności.

- Wszyscy, którzy mieli bezpośredni kontakt z tym pracownikiem nie przychodzą do pracy. Dotyczy to kogokolwiek, kto znajdował się w jego pobliżu – zaznacza prezes Chudziński. - Są to pracownicy Aquanetu, firmy ochroniarskiej, spółki Terlan. Od czwartku wszyscy, którzy nie muszą nie przychodzą do pracy.