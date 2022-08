Drzewa na placu Kolegiackim w Poznaniu chorują. Zaatakowały je grzyby? A może jest im za gorąco? [ZDJĘCIA] Paweł Antuchowski

To już kolejny przypadek, kiedy drzewa posadzone przy okazji nowych inwestycji w centrum Poznania chorują. Wcześniej problemy były także z nowymi nasadzeniami wzdłuż wyremontowanego odcinka ul. Św. Marcin. Niektórzy obawiają się, że część kilkuletnich drzew z placu Kolegiackiego podzieli ich los. Zdania są podzielone także co do przyczyn pogarszania się kondycji drzewostanu.