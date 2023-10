Dubaj na jesień i zimę 2023. Ceny all inclusive i najciekawsze atrakcje na tygodniowy wypoczynek w Dubaju i Abu Dhabi

Dubaj przywodzi na myśl luksus i w istocie jest to jedno z wymarzonych miejsc dla naprawdę bogatych turystów. Zjednoczone Emiraty Arabskie starają się jednak stworzyć ofertę budżetową także dla tych podróżników, którzy chcieliby zwiedzić Dubaj czy Abu Dhabi bez wydawania fortuny. Czy da się to zrobić? Ile kosztują wycieczki all inclusive do Dubaju i Abu Dhabi? Czy w tych miastach jest drogo? Ile trzeba zapłacić za bilety do najważniejszych atrakcji? Zapraszamy do informatora cenowego – Dubaj i Abu Dhabi na jesień i zimę 2023/24.

Dubaj, a może Abu Dhabi? Zjednoczone Emiraty Arabskie na jesienne i zimowe wakacje

Dubaj to słoneczna oaza luksusu, ale wcale nie trzeba wydawać majątku, by spędzić tydzień w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jesienią lub zimą. Sprawdziliśmy, ile kosztują wycieczki all inclusive do Dubaju i Abu Dhabi oraz wstęp do najważniejszych atrakcji obu miast. sophiejames, 123RF.com Dubaj, największe i najbardziej znane miasto Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA), stale zyskuje na popularności wśród polskich turystów. ZEA, choć słyną z szerokiej oferty luksusowego wypoczynku, stają się coraz bardziej atrakcyjne także dla turystów, którzy nie chcą wydawać fortuny na wakacje. W szybkim tempie powstają w Dubaju coraz to nowe hotele 3- i 4-gwiazdkowe z pokojami w umiarkowanych cenach. Władze kraju chcą w ten sposób przyciągnąć do miasta więcej turystów.

Jest też dobra wiadomość: kurs dirhama do złotówki osłabł i obecnie ceny w ZEA są niższe niż w sezonie 2022/23. Ile kosztuje jesienny i zimowy wypoczynek w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w Dubaju lub Abu Dhabi? Podajemy ceny wycieczek all inclusive, lotów, hoteli, biletów do najpopularniejszych atrakcji, a także informacje praktyczne o potrzebnych dokumentach wjazdowych do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Dubaj, Abu Dhabi – mapa Zjednoczonych Emiratów Arabskich Zjednoczone Emiraty Arabskie składają się z siedmiu emiratów. Stolica kraju – Abu Dhabi (lub Abu Zabi) – położona jest w emiracie o tej samej nazwie. Dubaj to osobny emirat. W poszczególnych emiratach obowiązują nieco inne przepisy prawne, ale zasady wjazdu dla turystów (zob. niżej) nie zmieniają się. Czy do Dubaju potrzebna jest wiza?

By wjechać do Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Dubaju, turysta musi posiadać także paszport ważny jeszcze co najmniej 6 miesięcy od daty wjazdu do ZEA.

Wyrabianie wizy nie jest potrzebne. Elektroniczna wiza turystyczna, ważna przez 90 dni, jest przyznawana automatycznie na granicy.

Czy Zjednoczone Emiraty Arabskie są bezpieczne?

Zjednoczone Emiraty Arabskie mają niski wskaźnik przestępczości pospolitej, np. kradzieży. Turyści, zwłaszcza podróżujące samotnie kobiety, powinni jednak zachować rozsądek i czujność. Na co uważać w Dubaju i Abu Dhabi? Na strój. Poza kurortami turystycznymi strój powinien być skromny i zakrywać ramiona i nogi.

Na obyczaje. Nie należy np. publicznie się całować.

Na alkohol. Można go spożywać tylko w wyznaczonych hotelach i barach.

Na gniazdka. Są typu D, trzeba zabrać przejściówki jak do Wielkiej Brytanii.

Na zdjęcia. Nie należy robić zdjęć ludziom bez zgody, zwłaszcza kobietom.

Pogoda w Dubaju na jesień i zimę. Kiedy warto pojechać do ZEA?

Jesień i zima to szczyt sezonu turystycznego w Dubaju i Abu Dhabi. Pogoda jest wtedy najbardziej sprzyjająca.

Średnia temperatura powietrza w listopadzie wynosi ok. 30 stopni Celsjusza, w grudniu 25, w styczniu 23, w lutym znowu 25. Temperatura wody utrzymuje się na poziomie od 21 do 28 stopni Celsjusza. Praktycznie nie pada deszcz.

Tanie wakacje all inclusive w Dubaju. Ile kosztuje wypoczynek w Zjednoczonych Emiratach Arabskich?

Ceny wycieczek all inclusive do Dubaju i Abu Dhabi z polskimi biurami podróży na jesień i zimę 2023/24 kształtują się następująco:

Najtańsze oferty all inclusive w Dubaju Październik: 2-9 października z biurem Anex Poland, 4895 zł za osobę.

Listopad: 3-10 listopada z biurem Coral Travel, 4823 zł za osobę.

Grudzień: 17-24 grudnia z biurem Best Reisen, 5180 zł za osobę.

Styczeń 2024: 12-19 stycznia z biurem Coral Travel, 4823 zł za osobę.

Luty 2024: 2-9 lutego z biurem Coral Travel, 4892 zł za osobę.

Najtaniej wypoczniecie w Dubaju formule all inclusive w listopadzie 2023 i styczniu 2024. Najtańsze oferty all inclusive w Abu Dhabi Październik: 10-18 października z biurem Best Reisen, 5192 zł za osobę.

Listopad: 8-15 listopada z biurem Rainbow, 5304 zł za osobę.

Grudzień: 13-20 grudnia z biurem Rainbow, 5297 zł za osobę.

Styczeń 2024: 3-10 stycznia z biurem Rainbow, 5163 zł za osobę.

Luty 2024: 7-14 lutego z biurem Rainbow, 5335 zł za osobę. Jak widać, wycieczki all inclusive do Abu Dhabi są nieco droższe od tych do Dubaju. Najtaniej w Abu Dhabi wypoczniecie w październiku 2023 (last minute) i w styczniu 2024. Muzeum Przyszłości w Dubaju to jedna z najnowszych atrakcji turystycznych miasta. Warto je odwiedzić jesienią i zimą 2023/34, kiedy ceny w ZEA są niższe niż w zeszłym roku. Photo by Riyas Mohammed on Unsplash Ile kosztują wycieczki objazdowe do Zjednoczonych Emiratów Arabskich?

Poniżej przedstawiamy ceny najtańszych wycieczek objazdowych do ZEA, oferowanych przez polskie biura podróży: Emiraty Arabskie - przygoda z szejkiem de lux (biuro Rainbow), 18-25 października, 4244 zł za osobę.

Złoto pustyni (biuro Ecco Travel), 10-17 listopada, 4899 zł za osobę.

7+7 Dunaj jest nasz (biuro Rainbow), 22-29 listopada, 4244 zł za osobę.

Ekscentryczny Dubaj i oddech putysni (biuro Rainbow), 22-29 listopada, 4330 zł za osobę.

Emiraty Arabskie - przygoda z szejkiem (biuro Rainbow), 8-15 grudnia, 4098 zł za osobę.

Ile trwa lot do Dubaju i Abu Dhabi? Lot do Dubaju z Warszawy bez przesiadek zajmuje ok. 6 godzin. Loty do Abu Dhabi bywają bardziej skomplikowane (z przesiadkami) i mogą trwać do ok. 7 godzin, nie licząc czasu oczekiwania na przesiadkę.

Jak dostać się z Abu Dhabi do Dubaju? Jeśli chcecie przejechać z Abu Dhabi do Dubaju (lub odwrotnie), najtańszym sposobem będzie kupienie biletu na autobus linii E101 (kursy wykonuje przewoźnik RITA) za ok. 25 AED (ok. 29 zł). Przejazd trwa ok. 2 godz. Dubaj słynie z wielkich projektów inżynieryjnych, np. wznoszenia sztucznych wysp. jagcz, 123RF.com

Ceny w Dubaju i Abu Dhabi. Czy jest drogo?

Zjednoczone Emiraty Arabskie robią wiele, by poszerzyć ofertę turystyczną w taki sposób, by na wakacje w Dubaju czy Abu Dhabi stać było jak najwięcej osób. Na razie jednak kraj pozostaje drogi. W porównaniu do Warszawy przeciętne koszty utrzymania w Dubaju są o niemal 80% wyższe. W Abu Dhabi sytuacja jest nieco lepsza, ale i tak jest prawie o 50% drożej niż w Warszawie.

Przykładowe ceny w Dubaju: Posiłek w niedrogiej restauracji: ok. 47 zł

3-daniowa kolacja dla dwojga: ok. 300 zł

Posiłek w McDonald's: ok. 37 zł

Butelka wody 1/3 litra: ok. 2,67 zł

Butelka piwa: ok. 53 zł Przy braku all inclusive w hotelu należy przyjąć, że koszt dziennego wyżywienia jednej osoby dorosłej w Dubaju może wynieść ok. 180-200 zł. Przykładowe ceny w Abu Dhabi:

Posiłek w niedrogiej restauracji: ok. 47 zł

3-daniowa kolacja dla dwojga: ok. 307 zł

Posiłek w McDonald's: ok. 35 zł

Butelka wody 1/3 litra: ok. 1,60 zł

Dubaj: najlepsze atrakcje. Co warto zobaczyć i ile kosztują bilety?

Burj Khalifa : najwyższy budynek na świecie (828 m), z którego rozciąga się zapierająca dech panorama miasta i kraju. Zwiedzanie, wejście na tarasy widokowe i kawa w restauracji na szczycie możliwe z biletem, którego cena zaczyna się od 200 zł.

: najwyższy budynek na świecie (828 m), z którego rozciąga się zapierająca dech panorama miasta i kraju. Zwiedzanie, wejście na tarasy widokowe i kawa w restauracji na szczycie możliwe z biletem, którego cena zaczyna się od 200 zł. Dubai Frame : taras widokowy w kształcie największej na świecie ramy. Bilety kosztują od 142 zł.

: taras widokowy w kształcie największej na świecie ramy. Bilety kosztują od 142 zł. Sky View Observatory : atrakcja dla odważnych – przeszklony chodnik wijący się między dwoma wieżowcami, ponad 220 m nad ziemią. Jest nawet zjeżdżalnia między jednym poziomem chodnika a drugim. Cena biletu: od 100 zł.

: atrakcja dla odważnych – przeszklony chodnik wijący się między dwoma wieżowcami, ponad 220 m nad ziemią. Jest nawet zjeżdżalnia między jednym poziomem chodnika a drugim. Cena biletu: od 100 zł. Muzeum Przyszłości : nowa, oryginalna atrakcja Dubaju. W budynku o niezwykłe architekturze można obejrzeć jeszcze bardziej niezwykłe wystawy, ukazujące wizje przyszłości. Cena biletu: ok. 176 zł.

: nowa, oryginalna atrakcja Dubaju. W budynku o niezwykłe architekturze można obejrzeć jeszcze bardziej niezwykłe wystawy, ukazujące wizje przyszłości. Cena biletu: ok. 176 zł. Aquaventure Water Park : to największy park wodny w Dubaju, pełen zjeżdżalni zapewniających silne wrażenia z szybkiej jazdy. Cena biletu całodziennego: ok. 370 zł.

: to największy park wodny w Dubaju, pełen zjeżdżalni zapewniających silne wrażenia z szybkiej jazdy. Cena biletu całodziennego: ok. 370 zł. Akwarium i Podwodne Zoo : Największe na świecie wodne zoo, zawieszone nad powierzchnią ziemi. Można tu oglądać wodne zwierzęta z ponad 140 gatunków. Cena biletu: od 172 zł.

: Największe na świecie wodne zoo, zawieszone nad powierzchnią ziemi. Można tu oglądać wodne zwierzęta z ponad 140 gatunków. Cena biletu: od 172 zł. Ski Dubai : ośrodek narciarski w centrum Dubaju. Nocą temperatura jest obniżana do -6 stopni Celsjusza, co pozwala na tworzenie prawdziwego śniegu. Cena biletu: od 324 zł.

: ośrodek narciarski w centrum Dubaju. Nocą temperatura jest obniżana do -6 stopni Celsjusza, co pozwala na tworzenie prawdziwego śniegu. Cena biletu: od 324 zł. Burj Al-Arab: turyści mogą zwiedzać jeden z najbardziej luksusowych hoteli Dubaju o charakterystycznym kształcie napiętego żagla – to jedna z ikon miasta i całego kraju. Bilet na wycieczkę z przewodnikiem po najciekawszych zakątkach hotelu kosztuje ok. 390 zł.

Zobaczcie, jak wygląda spacer przy ścianie wieżowca w Dubaju:

Abu Dhabi: najlepsze atrakcje i ceny biletów

Louvre Abu Dhabi : muzeum mieści dużą kolekcję sztuki z całego świata. Powstało we współpracy rządu ZEA z paryskim Luwrem. Cena biletu: od 74 zł.

: muzeum mieści dużą kolekcję sztuki z całego świata. Powstało we współpracy rządu ZEA z paryskim Luwrem. Cena biletu: od 74 zł. Ferrari World : to największy na świecie park rozrywki pod dachem. Tematem przewodnim jest motoryzacja i samochody marki ferrari. Cena biletu: od 400 zł.

: to największy na świecie park rozrywki pod dachem. Tematem przewodnim jest motoryzacja i samochody marki ferrari. Cena biletu: od 400 zł. Pałac Kasr al-Watan : pałac jest częścią kompleksu prezydenckiego, a turyści mogą zwiedzać jego wspaniałe wnętrza. Cena biletu: od 90 zł.

: pałac jest częścią kompleksu prezydenckiego, a turyści mogą zwiedzać jego wspaniałe wnętrza. Cena biletu: od 90 zł. Wielki meczet szejka Zayda : to największy meczet w całym kraju. Turyści mogą podziwiać jego architekturę w czasie wycieczek z przewodnikiem. Cena biletu: ok. 100 zł.

: to największy meczet w całym kraju. Turyści mogą podziwiać jego architekturę w czasie wycieczek z przewodnikiem. Cena biletu: ok. 100 zł. Muzeum Kasr al-Hosn : najstarszy kamienny budynek w Abu Dhabi mieści muzeum kultury plemion arabskich z terenów dzisiejszych ZEA. Cena biletu: ok. 35 zł.

: najstarszy kamienny budynek w Abu Dhabi mieści muzeum kultury plemion arabskich z terenów dzisiejszych ZEA. Cena biletu: ok. 35 zł. National Aquarium : w 10 strefach można oglądać wielkie bogactwo zwierząt słono- i słodkowodnych. Cena biletu: od 130 zł.

: w 10 strefach można oglądać wielkie bogactwo zwierząt słono- i słodkowodnych. Cena biletu: od 130 zł. Warner Bros World : to pierwszy na świecie park rozrywki, poświęcony bohaterom produkcji Warner Bros. (np. Superman, Batman, królik Bugs, Scooby-Doo). Cena biletu: ok. 407 zł.

: to pierwszy na świecie park rozrywki, poświęcony bohaterom produkcji Warner Bros. (np. Superman, Batman, królik Bugs, Scooby-Doo). Cena biletu: ok. 407 zł. Yas Waterworld : park wodny w Abu Dhabi, oferujący aż 43 zjeżdżalnie, z których 5 wymienianych jest wśród najlepszych na świecie. Cena karnetu dziennego: od ok. 350 zł.

: park wodny w Abu Dhabi, oferujący aż 43 zjeżdżalnie, z których 5 wymienianych jest wśród najlepszych na świecie. Cena karnetu dziennego: od ok. 350 zł. Ogród Zoologiczny Emiratów: można tu oglądać z bliska ok. 1500 zwierząt z 225 różnych gatunków, w tym hipopotamy, lwy i białe tygrysy. Cena biletu: ok. 100 zł. Wielki Meczet w Abu Dhabi jest wyjątkowo piękny. Photo by Mohammed Bukar on Unsplash

Dubaj i ZEA: informacje praktyczne. Godzina, waluta, obyczaje

Godzina : w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jest o 2 godz. później niż w Polsce.

: w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jest o 2 godz. później niż w Polsce. Waluta : Dirham ZEA (AED), wart ok. 1,37 PLN.

: Dirham ZEA (AED), wart ok. 1,37 PLN. Typ gniazdka : D, taki sam jak w Wielkiej Brytanii, a więc potrzebne są przejściówki.

: D, taki sam jak w Wielkiej Brytanii, a więc potrzebne są przejściówki. Obyczaje: ZEA są krajem muzułmańskim. Poza metropoliami, takimi jak Dubaj czy Abu Dhabi, należy ubierać się skromnie, zasłaniać ramiona i nogi (dotyczy to także mężczyzn). Zakup i konsumpcja alkoholu wymagają specjalnego pozwolenia. Turyści mogą pić alkohol najczęściej tylko w niektórych hotelach i klubach. W okresie ramadanu (w 2023 r. przypada od 22 marca do 20 kwietnia) nie wolno jeść ani pić w publicznych miejscach. Dniami wolnymi od pracy są piątek i sobota.

