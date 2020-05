Duchy II Wojny Światowej: niezwykłe zdjęcia przypominają o historii rozgrywającej się w miejscach, w których żyjemy

Kolaże byłego pilota

Były rosyjski pilot morski, który postanowił zostać fotografem - Sergey Larenkov - w swoich pracach ożywia przeszłość. W serii kolaży łączących zdjęcia archiwalne z aktualnymi ukazuje wydarzenia, które rozgrywały się na ulicach naszych miast w trakcie II Wojny Światowej. Cykl zatytułował: The Ghosts of World War II (pl. "Duchy II Wojny Światowej"). 41-letni fotograf początkowo traktował projekt jako hobby, stopniowo jednak dał się porwać idei umieszczania historycznych postaci we współczesnych kadrach.

W rozmowie z My Modern Met Sergey podkreśla:

Sam robię wszystkie współczesne zdjęcia, ponieważ najważniejszą kwestią jest znalezienie pożądanej perspektywy. Bardzo interesujące jest odnalezienie punktu, w którym stał kiedyś inny fotograf. Nagle widzisz ten dawny świat na własne oczy. Zostajesz przeniesiony do przeszłości, to prawie tak, jakbyś wszedł do wehikułu czasu. Czasami jest to przerażające.

Zdjęcia Sergeya Larenkova oraz innych fotografów łączących przeszłość z teraźniejszością znajdziecie w galerii.