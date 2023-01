Duża podwyżka cen biletów w PKP Intercity. O ile więcej zapłacimy za przejazdy koleją? Od kiedy obowiązuje nowy cennik PKP Intercity?

Podwyżka cen biletów w PKP Intercity. Za które przejazdy zapłacimy więcej?

Droższe bilety odcinkowe i Karty Intercity

Dłuższe obowiązywanie oferty Multiprzejazd

PKP Intercity wydłużyło z kolei okres obowiązywania ofert Multiprzejazd oraz Multiprzejazd Max o kilka godzin, tj. do godz. 24:00 w czwartek. Do tej pory obowiązywała od północy we wtorek do godz. 15:00 w czwartek.

Oferty niezmiennie będą umożliwiać dowolną liczbę przejazdów pociągami PKP Intercity w okresie ważności. Jednocześnie PKP wskazuje, że cena obu ofert pozostaje bez zmian.