Duże dofinansowanie do deszczówki w Poznaniu. Można dostać nawet 80 proc. Jak gromadzić wodę? Podpowiadamy sposoby

Miasto Poznań uruchomiło kolejną edycję programu dofinansowania do systemów gromadzenia deszczówki. Można otrzymać nawet do 80 proc. kosztów. Oprócz niego istnieje także program ogólnopolski "Moja woda". Okazuje się, że aby zacząć zbierać deszczówkę, nie trzeba inwestować w zaawansowane systemy, można zacząć od zbiornika wpinanego do rury spustowej. Większa inwestycja pozwala na używanie deszczówki w domowym kranie, co prowadzi do znacznych oszczędności wody z wodociągów, która z roku na rok jest coraz droższa. Zobacz galerię, w której przedstawiamy podstawowe informacje i metody zbierania wody deszczowej. Przejdź do kolejnego zdjęcia --->

Pixabay