Duże utrudnienia i wzmocniona komunikacja miejska w Poznaniu. Dziś mecz Lech Poznań - Bodo/Glimt w LKE

Mecz Lech Poznań- Bodo/Glimt. Kursowanie tramwajów i autobusów

Ponad 32 tysiące kibiców jest uprawnionych do wejścia na mecz Lecha Poznań z Bodo/Glimt, który odbędzie się 23 lutego. Już teraz wiadomo, że padnie rekord frekwencyjny w trakcie wiosennego spotkania pucharowego przy Bułgarskiej. Z tego powodu zostanie wzmocniona komunikacja miejska - na trasy wyjadą dodatkowe linie tramwajowe i autobusowe, by ułatwić kibicom dotarcie na wydarzenie oraz powrót do domów.