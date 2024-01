Kawka BIS cieszy się popularnością

Do końca 2023 r. należało wymienić wszystkie kotły pozaklasowe, do końca 2025 r. należy zastąpić bardziej ekologicznymi rozwiązaniami piece kaflowe lub typu koza. Do końca 2027 r. wymianie będą podlegały kotły kotły spełniające wymogi klasy 3 i 4.

Tak unikniesz kary

Miejscy urzędnicy podkreślają, że wpłynęło już 115 wniosków o dofinansowanie do wymiany pieców niespełniających norm. Jest to dwa razy więcej niż w ubiegłym roku od początku naboru do poprzedniej edycji. Wydział Klimatu i Środowiska przygotował dotąd ponad 40 umów na kwotę ok. 650 tys. zł.