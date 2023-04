Duże zmiany w kursowaniu MPK Poznań na Wielkanoc. Jak pojadą autobusy i tramwaje w święta? Znamy szczegóły

Zmiany w rozkładzie MPK Poznań podczas Świąt Wielkanocnych

Od Wielkiego Czwartku (6 kwietnia 2023) aż do wtorku (11 kwietnia) wprowadzone zostaną zmiany w rozkładzie jazdy MPK Poznań. Oznacza to, że zarówno autobusy, jak i tramwaje będą jeździły inaczej niż zwykle. Zmiany dotyczą komunikacji miejskiej oraz podmiejskiej.

Komunikacja miejska w Poznaniu w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i wtorek po świętach

Na linii nr 560 kurs z przystanku Zaniemyśl/Kościół o godz. 6:12 będzie przyśpieszony o 10 minut (odjazd z przystanku początkowego o godz. 6:02), Na linii nr 813 autobusy kursujące z Ogrodów do przystanku Kaźmierz/Rynek o godz. 14:07 i 16:12 będą dodatkowo wjeżdżać do Kokoszczyna.

Autobusy podmiejskiej linii nocnej nr 219 będą kursować z pętli w Starzynach do Poznania Głównego o godz. 23:05 i 1:25 oraz z Poznania Głównego do pętli w Starzynach o godz. 23:58 i 2:28.

Komunikacja miejska w Poznaniu. Wielka Sobota (8 kwietnia)

MPK Poznań na Wielkanoc. Tak pojada autobusy i tramwaje w Niedzielę Wielkanocną

Autobusy Do godz. 8:00 funkcjonować będzie komunikacja nocna.

Komunikacja w nocy z 9 na 10 kwietnia funkcjonować będzie według świątecznego rozkładu jazdy, co 60 minut, z kursami wydłużonymi do godz. 6:00.

Autobusy podmiejskich linii nocnych nr 250, 252, 253, 257, 258 w nocy z 9 na 10 kwietnia nie będą kursować. Na linii nocnej nr 219 nie będą wykonywane podmiejskie kursy z pętli w Starzynach do Poznania Głównego o godz. 23:05 i 1:25 oraz z Poznania Głównego do pętli w Starzynach o godz. 23:58 i 2:28. W godzinach 6:00 - 8:00 będą wykonywane na tej linii dodatkowe kursy na odcinku Poznań Główny - Ogrody (co 30 minut).