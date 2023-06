Dużo zmian w archidiecezji poznańskiej! Nowi księża pojawią się w wielu parafiach

Zmiany personalne w parafiach w Poznaniu

Są to kolejne zmiany personalne w parafiach w archidiecezji poznańskiej. Pierwsze zarządzono w maju w 2023 roku. Wejdą one w życie od 1 sierpnia tego roku. Co więcej, nie są to ostatnie tego rodzaju zmiany. Najliczniejsze czekają wiernych w lipcu i sierpniu, kiedy to w wielu kościołach swoją posługę rozpoczną nowi wikariusze.

Wszystkie zmiany personalne w parafiach w archidiecezji poznańskiej znajdują się w galerii: