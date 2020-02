Dwóch mężczyzn pobiło i okradło 16-latka na dworcu Poznań Główny. Zmuszali go też do picia alkoholu i palenia marihuany

Jednego ze sprawców udało się ująć jeszcze w środę wieczorem na dworcu Poznań Główny. O interwencję funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei poprosiła kierowniczka pociągu relacji Poznań Główny - Piła. To w nim chował się bardzo przestraszony 16-latek.

Funkcjonariusze SOK przeprowadzili rozmowę z nieletnim, podczas której oświadczył, że został pobity i okradziony przez dwóch mężczyzn w wieku około 30 lat

- informują przedstawiciele SOK.

Sprawcy, według relacji 16-latka, bili go po twarzy, zmusili do oddania telefonu oraz portfela z dokumentami, kartą i gotówką. Poza tym zabrali mu bluzę i czapkę. Grożąc dalszym biciem, zmusili go do spożywania alkoholu i palenia marihuany. Wymusili na nim także dokonanie aktu wandalizmu. Chłopakowi w końcu udało się uciec i schował się w pociągu stojącym na stacji.