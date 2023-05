Dwójka dzieci z obrażeniami ciała odebrana z rodziny zastępczej. Maluchy trafiły do szpitala. Są ofiarami przemocy domowej?

Z naszych ustaleń wynika też, że rodzina zastępcza ma pod opieką łącznie 12 dzieci. Prawdopodobnie wszystkie zostaną odebrane.

AKTUALIZACJA: 18.10

Dwójka dzieci trafiła do szpitala w Wągrowcu.

- Dwójka dzieci w wieku około 4 lat (chłopiec i dziewczynka) zostały przyjęte do szpitala na oddział dziecięcy. Zostały przekazane nam przez zespół ratownictwa medycznego. Dzieci zostały odebrane z przedszkola, gdzie powzięto informację o stosowaniu przemocy w stosunku do tych dzieci. Obrażenia, śladu pokazują, że prawdopodobnie do czegoś takiego doszło