Dworzec w Poznaniu do przebudowy. Największe zmiany czekają zaplecze techniczne

Do 2030 roku spółka planuje zainwestować 2,6 mld zł w przyjazne środowisku stacje postojowe i zaplecza techniczne.

- Po zakończeniu inwestycji będą one podzielone na trzy kategorie, dostosowane do odpowiedniego standardu uwzględniającego potrzeby taborowe w danej lokalizacji pod kątem realizacji rozkładu jazdy. W 2030 roku PKP Intercity będzie dysponować 20 stacjami postojowymi i bocznicami kolejowymi oraz 32 punktami do przygotowania pociągów w zakresie utrzymania czystości w obiektach udostępnionych PKP Intercity