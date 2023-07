Dyrektor WCO w Poznaniu: "W Wielkopolsce pod względem onkologii można jeszcze parę rzeczy zrobić. Tylko trzeba do nich mądrze podejść"

Z roku na rok Wielkopolskie Centrum Onkologii rośnie w siłę. Pojawia się nie tylko nowy sprzęt, ale także placówka powiększa się o nowe budynki. Z pewnością nie jest to łatwe w takiej lokalizacji, jaką jest centrum Starego Miasta. Czy ta lokalizacja pomaga czy przeszkadza w rozwoju szpitala? - Wielkopolskie Centrum Onkologii przy ul. Garbary zostało utworzone w 1953 roku. Jak popatrzymy na okres ostatnich 70 lat, to początkowo był to jeden, dość mały budynek, który powstał w latach 20. XX wieku i od tego czasu infrastruktura powiększyła się znacząco. Dziś WCO mieści się między ulicami Strzelecką i Garbary, w wielu budynkach z różnych okresów. Umiejscowienie szpitala w tak zurbanizowanej części miasta ma swoje plusy i minusy. Jedną z bolączek, jest np. brak parkingów, ale z drugiej strony jest to centrum Starego Miasta, dzięki czemu można dotrzeć do nas tramwajem i autobusem, w niedalekiej odległości znajduje się dworzec kolejowy. Jak sama nazwa mówi Wielkopolskie Centrum Onkologii obejmuje swoim zasięgiem całe województwo, więc fakt, że można do niego łatwo dojechać środkami komunikacji miejskiej jest ważny zarówno dla pacjentów, jak i dla pracowników.

Nie było łatwo?

- To była dosyć skomplikowana operacja. Żeby do tego doszło, zarząd województwa wielkopolskiego musiał przekazać wojewodzie część gmachu przy alei Niepodległości, a minister rozwoju z kolei przekazał działkę marszałkowi województwa ze wskazaniem, że jest ona na rozbudowę WCO, a dodatkowo minister rozwoju zrzekł się 4 milionów złotych dopłaty różnicy w cenie, ze wskazaniem, że te 4 miliony zostaną przekazane nam. Czyli przy współpracy wielu różnych sił udało się pozyskać kolejny teren. To jednak nie wszystko. W sąsiedztwie wielkopolskiego Centrum Onkologii znajduje się szpital kliniczny Przemienienia Pańskiego, którego budynek jest własnością Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Docelowo szpital ten ma zostać przeniesiony do budowanego obecnie Centralnego Szpitala Klinicznego. Oczywiście temu kibicujemy, ale Zgromadzenie Sióstr Św. Wincentego a Paolo, które jest właścicielem tego szpitala, który w tym roku obchodziłby 200-lecie istnienia, rozpoczęło starania o przedłużenie funkcji szpitalnej. Starania te podjął poseł Bartłomiej Wróblewski, który jest Przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Wielkopolskiego Centrum Onkologii i tak w toku rozmów doszło w czerwcu br. do podpisania listu intencyjnego pomiędzy siostrami szarytkami w WCO, w wyniku którego przeniesieniu klinik Uniwersytetu Medycznego do nowej lokalizacji szpital przejmie WCO, rozszerzając działalność onkologiczną. Podsumowując, widzimy, że jest jeszcze do dyspozycji znacząca część terenu, dlatego nie wyobrażam sobie w tej chwili podjęcia decyzji o tym, że przenosi się nas za miasto do innej lokalizacji.

Prof. Julian Malicki, dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii nie kryje, że szpital, by dobrze leczył i pomagał pacjentom, musi się nieustannie rozwijać Archiwum szpitala

Mówi pan, że nie chce, by WCO znalazło się na peryferiach Poznania. Ale działalność szpitala nie opiera się tylko na stolicy Wielkopolski. Prowadzicie ją również w Kaliszu i Pile. Czy są plany, bo poszerzać Centrum także o inne regiony?

- Kiedyś, w 2006 roku, pokazywałem na kongresie marszałków w Kaliszu taką mapkę z białymi plamami w dostępie do onkologii. Najlepiej byłoby, gdyby każdy pacjent z każdego regionu miał taki sam dostęp do leczenia. Województwo wielkopolskie można podzielić subregiony, posiadające własne tradycje, oprócz Poznania - Kalisz, Konin, Piła i Leszno - i to właśnie tam trzeba działać, żeby tę dostępność poprawić. Z dwoma z nich nam się już udało, bo działamy w Kaliszu i Pile i mamy w tym zakresie istotne plany rozwojowe. Jest jeszcze Leszno i Konin - tam też trzeba w przyszłości działać, żeby ten dostęp poprawić i pewnie w niedalekiej przyszłości również tymi regionami się zainteresujemy. Warto zaznaczyć, że tego typu działalność, jaką prowadzimy - związana z onkologią, radioterapią, diagnostyką opartą o medycynę nuklearną - przyczynia się również do rozwoju innych ciekawych inicjatyw w takich miastach, korzystnie wpływa na rozwój tych miast. W Kaliszu na bazie Szkoły Wyższej powstała Akademii Kaliska, obecnie Uniwersytet Kaliski, której rektorem jest były minister zdrowia prof. Andrzej Wojtyła. Teraz utworzony został tam kierunek lekarski. A WCO z kolei, rozwija w Kaliszu medycynę nuklearną w ramach programu wieloletniego województwa. W Pile też jest szkoła wyższa. Kto wie, może za jakiś czas i ona się rozwinie, bo już widzimy, że nasza działalność w jakimś stopniu się do takich kroków przyczynia.