Dyrektor zoo w Poznaniu o uratowanych tygrysach: Zasikana zostałam od stóp do głów

- Dzisiejszy dzień to próba wprowadzania zabawek. Gogh radzi sobie z oponą, Kan niestety uważa, że wszystko można zjeść, więc my uważamy z zabawkami. Ale zostały zaakceptowane, jak również moja skromna dyrektorska osoba, na wszelki wypadek Kan zasikał wybieg (w końcu jego terytorium), zabawki i mnie

Pięć tygrysów, które ocalały z transportu z Włoch do Rosji, wyjechały pod koniec listopada do Hiszpanii. W Poznaniu pozostały dwa drapieżniki, których stan nie pozwalał na odbycie kolejnej dalekiej podróży. Kan i Gogh cały czas dochodzą do siebie, a niedługo moment powstanie dla nich wybieg z prawdziwego zdarzenia.

"To zapewne był wyraz wdzięczności i oddania, a nie uzdrawiania. No i poniekąd można powiedzieć, że skoro zasikany teren należy do niego, to chyba chce też mieć Panią tylko dla siebie" - czytamy w jednym z nich.

