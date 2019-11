Dyrektor zoo w Poznaniu: Tygrysy już na granicy były w bardzo złym stanie. Do nas przyjechały prawie zwłoki

Tygrysy zostały przewiezione do poznańskiego zoo w czwartek, 31 października. Wcześniej podróżowały z Włoch do Rosji i zostały zatrzymane na granicy polsko-białoruskiej. Spędziły długi czas w ciężarówce w dramatycznych warunkach.

Bogdan Konopka, główny lekarz weterynarii stwierdził we wtorek, że stan tygrysów po przybyciu na granicę był dobry.

- Kiedy one przybyły na granicę, były w dobrej kondycji. Te warunki by się stopniowo pogarszały, a do dzisiaj być może żaden z nich nie został by przy życiu