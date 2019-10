Dzieci byłych właścicieli Warty Poznań usunięte z klubu. Dlaczego?

Izabella Łukomska-Pyżalska została prezesem Warty Poznań w 2011 roku i pełniła tę funkcję do sierpnia 2018. Obecnie właścicielem klubu jest Bartłomiej Farjaszewski. Relacje między byłymi i obecnymi władzami Zielonych dalekie są od przyjaznych.

Do tych zarzutów odniosły się władze Warty Poznań, które potwierdzają, że dzieci Jakuba Pyżalskiego i Izabelli Łukomskiej-Pyżalskiej rzeczywiście zostały usunięte ze struktur klubu. Tłumaczą, że krok ten był ostatecznością, a o jego podjęciu w dużej mierze zadecydowało zachowanie męża byłej prezes Zielonych podczas meczów i treningów młodych zawodników Warty.

Mąż ówczesnej właścicielki Zielonych krzyczał wówczas do piłkarza między innymi: „Twoją ku**a starą też ku**a ruc***łem. Prosto na ryj się spuszczałem”.

Przypomnijmy, że mąż Izabelli Łukomskiej-Pyżalskiej musi zapłacić 140 tys. zł na rzecz Petera Borovcanina, jego żony oraz fundacji Feminoteka. To efekt zachowania Pyżalskiego podczas meczu Warty Poznań z Garbarnią Kraków w 2016 roku.

Obawiano się, że brak reakcji klubu na zachowanie Jakuba Pyżalskiego doprowadzi do tego, że Warta straci wielu uzdolnionych wychowanków, gdyż rodzice przeniosą dzieci do innych drużyn.

- Było to zachowanie względem młodych zawodników, ich opiekunów, trenerów i osób funkcyjnych - czytamy w oficjalnym stanowisku klubu przesłanym przez rzecznika Warty, Piotra Leśniowskiego.

To niejedyny raz, gdy Jakub Pyżalski trafił na nagłówki. W październiku 2018 roku, podczas meczu 10-latków Warty i Akademii Reissa, miał grozić sędziemu. Stał też przy linii bocznej i wydawał instrukcje młodym zawodnikom, chociaż formalnie nie był już związany z klubem, a trener prosił go, by przestał.

Z kolei w marcu 2019 roku Jakub Pyżlaski próbował nie dopuścić do rozegrania meczu pierwszej drużyny Warty z Podbeskidziem. - W czwartek po południu pracownicy firmy należącej do męża poprzedniej właścicielki klubu zdemontowali część schodów prowadzących na trybunę. Kilka godzin wcześniej mąż byłej właścicielki przedstawił nam pismo, w którym zażądał opłat za korzystanie z trybuny. Nawet nie zdążyliśmy na to pismo odpowiedzieć - opisywał sytuację Piotr Leśniowski.