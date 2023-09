Dzieci muszą przynosić do szkoły w Poznaniu własny papier toaletowy? Jest odpowiedź dyrekcji

Szkoła podstawowa nr 79 im. Arkadego Fiedlera mieści się przy ulicy Jasionowej 14 na poznańskim Świerczewie. Jeden z rodziców dzieci, które uczęszczają do placówki napisał do redakcji maila - zaniepokoił się tym co się tam dzieje. Choć zarzuty nie wydają się skomplikowane, to mogą stanowić spory problem dla rodziców czy dzieci uczęszczających tam.

- Nauczyciele proszą o papier do ksero pomimo, że uczniowie musieli zapłacić po 15 zł za ksero - pisze rodzic, który chciał pozostać anonimowy. - Klasy pierwsze muszą przynosić papier toaletowy po osiem lub więcej rolek, chusteczki wilgotne i zwykłe. W toalecie jest podajnik na papier między kabinami a pisuarami - niestety pusty. Uczeń za potrzebą musi najpierw udać się do portierni z nadzieją, że ktoś tam będzie i wydzieli mu kawałek papieru - dodaje czytelnik.