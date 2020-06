Dzieci to sama radość! Mama ZuHa Magdalena Wójciak o swojej pracy z maluchami w studiu fotograficznym

Swoją karierę fotograficzną zaczęłam od fotografowania moich dzieci, dzieci znajomych oraz okolicznych mieszkańców. Na początku były to głównie sesje dziecięce, czasem rodzinne. Z czasem przeszłam głównie do wykonywania sesji ciążowych, noworodkowych oraz portretów.

Dla mnie najfajniejsze jest to, że mogę obserwować jak dzieci rosną i się zmieniają. Jak z małych kilkudniowych szkrabów zmieniają się w przedszkolaków, z którymi można porozmawiać. Fajnie być częścią ich życia i to, że tworzę dla nich pamiątkę na całe życie. Niektóre dzieciaki nazywają mnie Ciocia Mama ZuHa i to jest takie miłe, że pamiętają mnie, gdy pojawiają się ponownie.

Czytaj też: Jak wybrać fotografa ślubnego? 10 rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim podpiszesz umowę na zdjęcia ślubne. Sprawdź!

Podejrzewam, że w wielu momentach praca z maluchami może być prawdziwym wyzwaniem i… źródłem zabawnych anegdot (śmiech).

Nie jest to łatwa praca, bo każde dziecko jest inne, ma swoje humorki, czasem gorszy dzień. I nie ma tu reguły czy to noworodek czy czternastolatek. Ja jestem straszną gadułą i staram się już na początku sesji poznać się z dzieckiem, pogadać, oswoić. Z noworodkami również rozmawiam, żeby poczuły moje emocje, ton głosu. Jeśli zaś chodzi o zabawne historie, to jest ich naprawdę całe mnóstwo. Ale najśmieszniejsza to jestem chyba ja, jak podczas sesji naśladuję wszelakie odgłosy, by zwrócić na siebie uwagę malucha i spowodować na jego twarzy prawdziwy, niepozowany uśmiech.