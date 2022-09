Dzieci z Ukrainy w szkołach w Poznaniu. "Nie były przyjmowane do szkół poza kolejnością ani na specjalnych warunkach" Weronika Błaszczyk

4 417 uczniów z Ukrainy, posiadających status uchodźcy, uczy się w tym roku szkolnym w placówkach na terenie Poznania. Szymon Starnawski/materiał ilustracyjny

4 417 uczniów z Ukrainy, posiadających status uchodźcy, uczy się w tym roku szkolnym w placówkach na terenie Poznania. - Żadne osoby pochodzące z Ukrainy nie były przyjmowane do szkół poza kolejnością ani na specjalnych warunkach. Uczniowie z Ukrainy, którzy brali udział w rekrutacji, musieli spełnić te same wymogi, co ich polscy koledzy - podkreśla Miasto Poznań.