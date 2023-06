Dziecko które potrzebuje naszej pomocy. Mały Maciej walczy z nowotworem mózgu.

Tak rozpoczyna się większość historii, które tutaj opisujemy. To dobitnie pokazuje, że taka historia możne zdarzyć się każdemu. Tym razem do walki stanął mały mieszkaniec Obornik, 2 letni Maciej Strzępka, który dotychczas czerpał z dzieciństwa pełnymi garściami.

Jak można pomóc Maciejowi?

W tej chwili Maciej otrzymał ostatnią chemioterapię. Przed nim długie leczenie radioterapią oraz chemioterapią przypominającą. Jednak już teraz istnieje szansa, na powrót dziecka do zdrowia.

By tak się stało, Maciej musi rozpocząć długotrwałą oraz kosztowną rehabilitację sensoryczną. Na to jednak rodzina nie ma wystarczających funduszy. By zapewnić dziecku najlepszą opiekę, została utworzona zbiórka dla małego Oborniczanina.

LINK DO ZBIÓRKI

Mieszkańcy Obornik słyną z dobrego serca i szybkiej reakcji na sprawy trudne. Dlatego powstała grupa na znanym serwisie społecznościowym, gdzie każda osoba, chcąca pomóc może wystawić przedmiot lub usługę na licytację lub wziąć w takiej udział.

LINK DO LICYTACJI