Tak piszą o nim organizatorzy Festiwalu: Wyjątkowa opowieść, w której wielkopolska muzyka ludowa zyskuje zaskakujący wymiar. Artyści sięgnęli do nagrań archiwalnych, tekstów i materiałów z badań terenowych zebranych przez poznańskich etnomuzykologów, by radykalnie „zreinterpretować” muzykę tradycyjną regionu. Każdy z czworga twórców opracował osobny etap ceremonii, który wykona z zaproszonymi przez siebie gośćmi. Twórcy, podążając za performatywnym potencjałem rytuału, przypomną go i opowiedzą na nowo w żywiołowym koncercie na finał Malty. Tu znajdziesz informacje o Malta Festival: Program imprez Malta Festival 2022

Robert Woźniak