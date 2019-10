Dzięki unijnej dotacji sprawy w „geodezji” załatwisz także siedząc we własnym fotelu

Udostępnianie przez powiaty rejestrów geodezyjnych przez internet to jeden z możliwych celów. Można także starać się o dotacje na udoskonalanie usług

10 milionów złotych jest do podziału w konkursie na projekty zmierzające do cyfryzacji geodezyjnych zasobów publicznych. Wiele powiatów skorzystało z dotacji już wcześniej. Dziś rozwiązania wdrożone dzięki wsparciu w ramach WRPO 2014+ ułatwiają życie mieszkańcom.

Przeciętny człowiek bezpośredni kontakt z zasobami geodezyjnymi miewa dość rzadko. Najczęściej zdarza się to, gdy stara się o pozwolenia na budowę, ewentualnie kupuje bądź sprzedaje nieruchomości. Ale zasoby geodezyjne to nie tylko rejestr gruntów i budynków, z którego korzystamy najczęściej. To także szereg map, rejestrów, wykazów, zdjęć lotniczych i satelitarnych, a także baz i banków danych. Gromadzone na różnych szczeblach (od centralnego po powiatowy) służą do celów inwestycyjno-budowlanych, ale także zarządzania kryzysowego (informacje o ukształtowaniu terenu) czy do celów naukowych. Bezpieczniej i łatwiej Cyfryzacja zasobów geodezyjnych ma znaczenie z dwóch zasadniczych powodów. Pierwszy z nich to bezpieczeństwo przechowywanych informacji. Drugi powód to znacznie łatwiejszy dostęp do tych danych dla wszystkich, którzy tego potrzebują. Korzystając z dotacji w ramach WRPO 2014+ wiele wielkopolskich powiatów nadało swoim zbiorom informacji geodezyjnych postać cyfrową. To pozwoliło na uruchomienie szeregu funkcjonalności ułatwiających życie różnym grupom mieszkańców.

Jeszcze do 29 listopada m.in. powiaty mogą składać wnioski o dotację na projekty związane z cyfryzacją geodezyjnych rejestrów publicznych. Mogą one obejmować zarówno przenoszenie danych z postaci analogowej do cyfrowej, tworzenie nowych usług, systemów informacji przestrzennej itp. Wsparcie można otrzymać także na rozwijanie już działających usług czy udoskonalanie aplikacji służących do ich realizacji (więcej informacji o konkursie w ramce). Bez wizyty w urzędzie Jednym z powiatów, które korzystając z dotacji unijnej tworzył cyfrową wersję zbiorów danych geodezyjnych jest powiat międzychodzki. Realizacja projektu o wartości ponad 3 milionów złotych (ponad 2, 5 miliona z tej kwoty stanowiła dotacja) zakończyła się w ubiegłym roku. - Pierwszym etapem było skanowanie wszystkich zgromadzonych dokumentów - mówi Wojciech Pawlak, powiatowy geodeta. - W następnych etapach wdrażaliśmy kolejne usługi. Obecnie drogą cyfrową odbywa się zgłaszanie prac geo-dezyjnych, do dyspozycji jest mapa zasadnicza, elektronicznie można też uzyskiwać wypisy. Udostępniliśmy także zasoby komornikom, by nie ruszając się z biura mogli wykonywać swoje czynności.

Jak twierdzi Wojciech Pawlak, udostępnienie usług elektronicznie spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem.

- Zwłaszcza geodeci chętnie korzystają z drogi elektronicznej zgłaszania prac. Tym bardziej, że wtedy opłaty są niższe - twierdzi geodeta powiatu międzychodzkiego. - Gdy chodzi o komorników, nieco trudniej ich przekonać, ale sądzę, że to kwestia czasu. Powiat międzychodzki ma w planach rozwijanie dostępu do zasobów geodezyjnych drogą cyfrową. - Chcemy, aby w następnym etapie geodeci przekazywali nam całą dokumentację już w postaci elektronicznej - podkreśla Wojciech Pawlak. - To bardzo usprawni procedury i wszystkim ułatwi życie. Warto dodać, że podstawowe dane geodezyjne, dotyczące między innymi budynków i gruntów są dostępne przez portal miedzychodzki.e-mapa.net dla każdego, bez konieczności logowania się. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu realizuje analogiczny projekt modernizacji i aktualizacji zasobów geoinformatycznych wraz z wdrożeniem e-usług dla powiatu poznańskiego.

- Całodobowy dostęp do geodezyjnych rejestrów publicznych i płatność on-line za usługę realizowaną w urzędzie to tylko niektóre z korzyści - podkreśla Jan Grabkowski, starosta poznański. - Koszt tego przedsięwzięcia to ponad 6 milionów złotych, w tym 5 mln zł dofinansowania unijnego. Zdaniem Jana Grabkowskie-go wprowadzenie takich e-usług jest olbrzymią pomocą także dla osób niepełnosprawnych lub z ograniczeniami ruchowymi. Daje możliwość zdalnego pozyskiwania danych. Ponadto skrócił się czas załatwiania spraw (od momentu złożenia wniosku do chwili otrzymania zamówionych materiałów). Konkurs

