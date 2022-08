Dzień Arbuza 2022. Wyjątkowy przepis na grillowanego arbuza. Daj się zaskoczyć!

Czym jest TikTok?

Jednym z mediów społecznościowych, które szczególnie przypadło do gustu pokoleniu Z (czyli urodzonemu w latach 1995-2010) jest TikTok. Platforma została stworzona w 2016 roku w Chinach. Poprzez mobilną aplikację zamieszcza się w sieci internetowej, krótkie filmy. Pierwotnie były to układy taneczne dopasowywane do muzyki, obecnie można tam znaleźć coraz więcej treści edukacyjnych. Wśród nich są też pasjonaci gotowania.