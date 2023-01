Dzień Babci i Dzień Dziadka. Życzenia rymowane, zabawne, mądre Weronika Błaszczyk

21 i 22 stycznia obchodzone są w Polsce kolejno Dzień Babci oraz Dzień Dziadka. Święto szczególnie ważne dla wszystkich wnuczek i wnuczków, którzy w tym czasie obdarowują swoje babcie i dziadków prezentami i przede wszystkim najlepszymi życzeniami. Jeżeli ktoś nie ma możliwości spotkać się z nimi osobiście lub poszukuje kilku zdań do wpisania do laurki, to zawsze może skorzystać z gotowych propozycji. Przedstawiamy najlepsze życzenia na Dzień Babci i Dzień Dziadka: rymowane, zabawne, mądre i od serca! Sprawdź naszą galerie!