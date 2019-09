DZIEŃ CHŁOPAKA obchodzimy 30 września. Zobacz najlepsze memy i demotywatory

Dzień Chłopaka nie jest oficjalnym świętem - w wielu kalendarzach w ogóle nie jest oznaczony, przez co wiele osób nie pamięta, kiedy przypada, dlatego przypominamy jego datę - 30 września. W Polsce jest obchodzony przede wszystkim przez nastolatków. Zwykle tego dnia w szkołach dziewczyny wręczają swoim kolegom z klasy drobne upominki - najczęściej słodycze. My z tej okazji mamy dla Was porcję najśmieszniejszych memów i demotywatorów.