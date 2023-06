Dzień Dziecka na Wolnym Dziedzińcu. Atrakcje, zabawy i obrady Dziecięcej Rady Miasta

1 czerwca rozpoczęły się też obrady IV Dziecięcej Rady Miasta Poznania, której członków wybrano w konkursie "Eko nie Ego" organizowanym przez Fundację Flow Art. Poruszono tematy ekologii, ochrony środowiska, gospodarki odpadami oraz idei "zero waste".

- W naszej szkole pomagamy zwierzętom: stawiamy wokół budynku domki dla ptaków, zbieramy karmę - mówił Adam, radny Dziecięcej Rady Miasta. - Jesteśmy ekologiczni, zrezygnowaliśmy też z ręczników papierowych. Co można zmienić w mieście? Na przykład stworzyć aplikację z mapą terenów zielonych, szlaków rowerowych, punktów do segregacji śmieci i elektrycznych sprzętów. Można też zamknąć ruch w centrum miasta, przeznaczyć więcej pasów drogowych dla samochodów i autobusów elektrycznych, stworzyć więcej tras tramwajowych i autobusowych, a także wykorzystać energię słoneczną i wiatr do oświetlenia ulic i parków.