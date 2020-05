Dzień Dziecka w Poznaniu czasie pandemii koronawirusa? Można go spędzić na spacerze z alpakami, w muzeum lub w kinie samochodowym

Dzień Dziecka w czasie pandemii koronawirusa wcale nie musi być smutny i nie trzeba go też spędzać w domu. W Poznaniu i okolicach dzieje się wiele. Dla naszych czytelników przygotowaliśmy przegląd najciekawszych atrakcji z których można skorzystać nie tylko w ten weekend.

Już dziś można zawitać do "świątyni" fanów Instagrama i TikToka - Be Happy Museum otwarte w piątek już cieszy się dużym zainteresowaniem. Mieści się w Galerii Malta i ma być jedną z głównych atrakcji centrum handlowego. Twórcy nazywają to miejsce "muzeum szczęścia i iluzji" - wszystko przez dość abstrakcyjny wystrój. Można wykąpać się w nietypowej wannie, policzyć pieniądze czy usiąść na symbolu Poznania - koziołku. W Be Happy Museum robienie zdjęć jest nie tylko dozwolone, ale i wręcz - wskazane. Tak więc aparaty i telefony w dłoń. Zobacz: Be Happy Museum w Poznaniu otwarte! Byliśmy w "świątyni" dla fanów Instagrama i TikToka. Jak jest w środku? Zobacz zdjęcia! Spacer z alpakami Jeśli jednak poczujecie się przytłoczeni kolorem różowym, który króluje w Be Happy Museum, a wasze pociechy spragnione są kontaktu ze zwierzętami (a poznańskie zoo jeszcze zamknięte) polecamy spacer... z alpakami. Te cudowne zwierzęta pozwalają się prowadzić, głaskać, są łagodne i przyjaźnie nastawione do ludzi, a zwłaszcza dzieci.

Czytaj: Zoo Poznań otwiera się ponownie 19 czerwca. Nie dojedziesz tam jednak Maltanką, nie zobaczysz też niektórych zwierząt. Jakie zmiany czekają? - Na co dzień prowadziliśmy też zajęcia z alpakoterapii, niestety pandemia koronawirusa pokrzyżowała nam plany. Wracamy jednak ze spacerami. Co prawda na ten weekend i na pierwszy tydzień wszystko jest już zarezerwowane, ale zapraszamy w kolejnych dniach czerwca. Na spacer z naszymi alpakami mogą wybierać się tylko rodziny - mówi Agnieszka Sporna z firmy "Złotnickie Alpaki" koło Suchego Lasu. - Czas trwania spaceru ok. 45 min, start jest w Złotkowie, spotykamy się w plenerze, w lesie. Przed każdym spacerem obowiązuje dezynfekcja rąk, każda rodzina otrzymuje wyprane i odkażone uwiązy do prowadzenia alpak. Koszt 150 złotych.

Świat miniatur pod Poznaniem i spacer w drzewach Co prawda nie wiadomo jeszcze, kiedy będziemy mogli odkrywać nieznane lądy i zwiedzać kultowe miejsca na mapie świata, możemy je jednak zobaczyć w miniaturowej wersji. Delipark pod Poznaniem (Trzebaw, ul. Poznańska 1) zaprasza na dzień dziecka. Tam można wybrać się na spacer ścieżką spacerową wśród zwierząt prehistorycznych, owadów w powiększeniu, zobaczyć mini zoo, podniebną eko-wioskę, a także poczuć się jak Guliwer pośród miniatur budowli. W sobotę będzie można tam jeszcze spotkać szczudlarza. Bilet wstępu to 15 złotych.

Chociaż w ten weekend pogoda ma być kratkę miłośników przyrody z pewnością delikatny deszcz nie odwiedzie od tego, by pospacerować w koronach drzew. Ścieżka na terenie Zakładu Lasów Poznańskich w Antoninku co weekend cieszy się dużym zainteresowaniem. Co fajniejsze, to atrakcja całkowicie darmowa.

Kino samochodowe Niestety, chociaż standardowe kina w ten weekend będą jeszcze nieczynne można wybrać się do kina samochodowego. To jednak atrakcja dla tych, którzy jeszcze nie śpią o godz. 21.30. Kino Ferment znajdujące się w Poznaniu na terenie Wielkopolskiej Giełdy Odzieżowej (ul. Głogowska) organizuje w ten weekend seanse dedykowane dzieciom: "Dr. Dolittle", "Sonic. Szybki jak błyskawica" i "Był sobie pies 2". Zobacz:

Rząd znosi kolejne ograniczenia.